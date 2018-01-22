القاهرة - أ ش أ

اكد المتحدث الرسمي باسم وزير التموين محمد سويد إن عام 2018 سيشهد تنفيذ خطة طموحة لإنشاء مناطق لوجستية في الصعيد , حيث سيتم إنشاء منطقتين لوجستيتين تتوافر فيهما المنتجات بسعر لا يرتفع كثيرا عن سعرها الأساسي , وهناك أيضا خطة لإنشاء 4 مناطق لوجستية أخرى في الوجه البحري.

وأضاف سويد – خلال برنامج (90 دقيقة) على فضائية (المحور) مساء الاحد – أن أسعار اللحوم انخفضت من 150 و160 جنيه إلى 90 و110 جنيهات , وقمنا بعمل إتفاقية مع السودان لتوفير اللحوم بسعر 85 جنيها طوال العام , مؤكدا وجود خطة طموحة تقوم بها الحكومة حاليا لتوفير اللحوم بنسبة 100 , وذلك خلال عام 2018 من خلال مشروع البتلو والمليون رأس , وهو ما يتوقع معه خفض سعر اللحوم.

وحول مشروع (جمعيتي) , أكد المتحدث أنها تجربة شابة خاصة بتوفير أكبر عدد من منافذ بيع السلع التموينية , حيث يشترط في الشاب أن يكون عمره بين 20 و40 عاما ويتقدم بالمشروع للشركة القابضة للسلع الغذائية.