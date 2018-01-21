القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان, بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقده الأزهر الشريف, مؤكدا أن الإعلان الصادر عن المؤتمر جاء معبرا عن جموع الشعوب العربية والإسلامية التي تتطلع دائما إلى الأزهر الشريف ودوره الريادي على مدار تاريخه العريق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي, اليوم الأحد, تلقاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين, من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان, وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي, عن تقديره للجهود التي يقودها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب; لنصرة قضايا الأمة وبخاصة قضية القدس والمسجد الأقصى, ونشر ثقافة التعايش ومواجهة التطرف والعنصرية والإرهاب.

من جانبه, أعرب الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره للشيخ عبدالله بن زايد, وللجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادتها الحكيمة في نصرة قضايا الأمة, معربا عن امتنانه لدعمها الدائم لجهود الأزهر الشريف في تحقيق رسالة الوسطية والسلام.

كان الأزهر الشريف قد عقد بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين مؤتمرا دوليا لنصرة القدس, خلال الفترة من 17 حتى 18 يناير الجاري, تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.