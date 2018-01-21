طنطا - أ ش أ

أعلن مصطفى السامولي رئيس نادي بلدية المحلة أنه تم التعاقد رسميا مع اللاعب عمرو فيرون لاعب وسط نادي الرجاء السابق لمدة موسمين ونصف الموسم, ليكون ثالث صفقات الفريق بعد ضم كل من أحمد صبري لاعب حرس الحدود وعمرو نبيل لاعب طنطا, وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واكد السامولي – في تصريحات اليوم /الأحد/ – إن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة يوفر جميع الامكانيات للجهاز الفني بقيادة خالد عيد لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.