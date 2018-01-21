القاهرة - أ ش أ 

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد  عواض احتفالية بعنوان (مصر الحب والسلام العربي) بالتعاون مع جمعية روح الحب الثقافية  والإجتماعية , وذلك على مسرح المركز الثقافي بالجيزة في الرابعة من مساء غد  الإثنين.

ويتضمن برنامج الاحتفالية فيلم تسجيليا عن الجمعية , يعقبه كلمات لممدوح أبو يوسف  رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وحسين صبؤة الرئيس الأسبق للشئون الثقافية  , ثم عرض للفيلم الفائز بالمسابقة عن الحب , يليه تكريم الضيوف , كما تقدم فرقة  الجيزة للموسيقى العربية بعضا من أغانيها المميزة.  رأش