القاهرة - أ ش أ

أنهت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” أعمال تنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحري الخاص بمشروع الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لتداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بميناء العين السخنة, وذلك في مدة زمنية قياسية بلغت 3 أشهر.

وذكرت “بتروجت” – في بيان اليوم الأحد – أنها نفذت كافة أعمال توريد وتصنيع وتركيب 76 هيكلا معدنيا للأرصفة البحرية بإجمالي وزن 7600 طن وبطول 3 كيلومترات.

وتتولى “بتروجت” تنفيذ كافة الأعمال الميكانيكية الخاصة مشروع “سوميد”, والتي تتضمن إنشاء 11 مستودع تخزين بسعات مختلفة, وتصنيع وتركيب خطوط منتجات قطر 14 بوصة, وتركيب معدات ضغط بأوزان تصل إلى 228 طنا, وتصنيع تركيب هياكل معدنية بأوزان تصل إلى 1600 طن.

كما يشمل مجال عمل “بتروجت” أيضا أعمال الربط لعدد 8 خطوط أقطار مختلفة, بإجمالي كمية 28 ألف بوصة قطرية لاستقبال المازوت والبوتوجاز, وكذلك خطوط مكافحة الحريق وأعمال التجهيزات الخاصة باستقبال سفن تفريغ المنتجات.

ويتضمن مشروع شركة “سوميد” إنشاء رصيف بحري لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بإجمالي سعات حوالي 300 ألف متر مكعب, و3 مراسي بحرية لاستقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة حتى حمولة 160 ألف طن.