القاهرة-اخبار مصر

شدد وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد بارماك على أنه كان من الخطأ نقل مهمة أمن فندق “إنتركونتيننتال” الكائن بالعاصمة الأفغانية كابول من الشرطة لشركة أمن خاصة قبل ثلاثة أسابيع.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد, أن المسؤولين بوزارة الداخلية يعكفون على محاولة معرفة الوسيلة التي تمكن عبرها المسلحون من التسلل إلى داخل الفندق مشدد الحراسة, إلا أن هناك ترجيحات بأن المسلحين حصلوا على مساعدة من داخل الفندق سهلت عملية دخولهم.

كانت حركة “طالبان” قد شنت هجوما مسلحا على الفندق أمس السبت واحتجزت عددا من الرهائن فيما استمرت الاشتباكات مع قوات الأمن لأكثر من 13 ساعة, وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص وسقوط عدد من المصابين.

يشار إلى أن فندق “إنتركونتننتال” هو فندق مملوك للدولة, ولا يرتبط بسلسلة الفنادق العالمية التي تحمل نفس الاسم, وهو غالبا ما يستضيف حفلات الزفاف والمؤتمرات والتجمعات السياسية.