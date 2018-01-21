أخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “صانداي تايمز” تقريرا بشأن خشية اللاجئين الروهينجا من العودة إلى بورما.

وتوضح الصحيفة إنه بالرغم من الحال المتردي الذي يعيش فيه لاجؤو الروهينجا في معسكرات الإيواء في بنجلاديش إلا أنهم يخشون من فرض عروض العودة إلى الديار عليهم ويعتقدون أنها ستؤدي إلى المزيد من المعاناة بالنسبة لهم ولأسرهم وهو الخوف الذي تزايد بعد بدء المحادثات رسميا بين الحكومة البنجلاديشية والبورمية لإعادة اللاجئين.

وتشير الصحيفة إلى أن أكثر من 650 ألف من الروهينجا فروا من بلادهم في ظروف شديدة الصعوبة بعد حملة منظمة من القتل والاغتصاب والنهب منذ أشهر وهو ما دفع مزيدا من اللاجئين لعبور مياه المحيط من بورما غلى بنغلاديش حتى بعد بدء المباحثات بين البلدين لإعادة اللاجئين إلى وطنهم.

وتؤكد الصحيفة أن الحكومتين استبعدا الامم المتحدة من المباحثات الجارية بينهما لإعادة اللاجئين وهو أمر واضح الأسباب حيث أنه من الواضح أن الأمم المتحدة والنشطاء من الروهينجا يؤكدون أن محاولات إعادة اللاجئين إلى بلادهم متسرعة وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

نشرت صحيفة “الاوبزرفر” تقريرا بشأن زيارة “مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لمنطقة الشرق الأوسط.

وتصف الصحيفة هذه الزيارة بأنها ليست محل ترحيب في مهد المسيح بعدما دمر “ترامب” كل فرصه في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الامريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب تجاهل ماكان متعارف عليه مسبقا من أن وضع القدس من المسائل التي تدار بالنقاش والتفاهم بين طرفي النزاع لكن قرار ترامب قلب الامور رأسا على عقب ودفع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس أبومازن” إلى رفض لقاء بنس في رام الله.

وتشير الصحيفة إلى أن بنس كان يساند ترامب في قراراته المثيرة للجدل وكان يقف جانبه عندما أعلن قرار القدس كما أنه وجه اللوم للرئيس السابق “باراك اوباما” عام 2010 لعدم مساندة إسرائيل وأيضا شارك في حملة دعم وحشد للأصوات في الكونغرس قبل سنوات لتقليص المعونة الأمريكية للفلسطينيين.

كما أوضحت الصحيفة أن ترامب كلف صهره “جاريد كوشنر” بصياغة مبادرة سلام جديدة في الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن لكنها في الوقت نفسه تشير إلى قول أبومازن مؤخرا إن القدس ستكون بابا للسلام فقط إن كانت عاصمة لفلسطين وإلا ستكون بابا للحرب والخوف وضياع الأمن.

أبرزت صحيفة “الاندبنتنت” إغلاق المؤسسات الحكومية الامريكية وتبادل الاتهامات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الفشل في تمرير تشريع بموازنة مؤقتة جديدة.

وبحسب الصحيفة فلم يحصل مشروع قانون الموازنة المؤقتة للحكومة الفيدرالية على الأصوات المطلوبة لتمريرها من المجلس وهي 60 صوتا حتى حلول منتصف ليل الجمعة الماضي وهو موعد انتهاء الموازنة المؤقتة الماضية.

واتهم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الديمقراطيين بأنهم يضعون السياسة فوق المصلحة العامة للشعب الأمريكي، فيما ألقى الديمقراطيون اللوم على ترامب لرفضه مقترح مشترك للموازنة قدم إليه من أعضاء الحزبين بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي والذي تضمن تمويلات لحماية شباب المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وتعهد القادة من الحزبين في مجلس الشيوخ بالاستمرار في المحادثات لتسوية الأزمة الحالية، وهو ما لقي استحسان “ميك مولفاني” مدير الموازنة في البيت الأبيض الذي أعرب عن تفاؤله حيال التوصل إلى تسوية في وقت قريب.

وتشير الصحيفة إلى أن مئات الآلاف من الموظفين يواجهون في المؤسسات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة خطر إغلاق مواقع العمل الحكومية بداية من صباح الاثنين المقبل.

وبذلك يكون الإغلاق الحكومي المحتمل هو الأول الذي تتعرض له الولايات المتحدة في خمس سنوات إذ توقف العمل في مؤسسات الحكومة الفيدرالية في 2013 لحوالي 16 يوما.