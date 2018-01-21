المنيا -أ ش أ

بدأت مديرية الطرق بالمنيا اليوم الأحد في أعمال تنفيذ الطريق المتفرع من طريق (بني مزار – الواحات – سيوة) إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 ألف فدان, ضمن مشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا بطول يصل إلى 22 كيلومتر, وبتكلفة تقدر بحوالي 32 مليونا و500 ألف جنيه.

واشارت مدير مديرية الطرق المهندسة إيفيت إسحاق إن الطريق يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الزراعة وشركة الريف المصري, مشيرا إلى أن شبكة الطرق تعد أحد أهم مقومات التنمية لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة.

وأضافت أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يمثل أحد المشروعات القومية التي ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة من خلال إنشاء ريف مصري; للنهوض بالثروة الزراعية لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للقضاء على ظاهرة البطالة, ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعي المرتبط به.