اخبار مصر - شيرين حسين

عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، على رأسهم وزيري الزراعة بدولة مقدونيا، وفرنسا، لبحث تكثيف التعاون في قطاع الزراعة مع مصر.

وأكد البنا خلال لقاءه و “ليو بكو نيكولوفسكي” وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه بجمهورية مقدونيا، والذي عقد بمقر السفارة المصرية ببرلين، أن هناك علاقة تعاون تربط بين مصر ودولة مقدونيا، واتفاقيات تم توقيعها مع مصر منذ عامين لتبادل الخبرات في عدد من المجالات على رأسها السياسات الزراعية، الزراعة العضوية، وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين ليشمل أيضاً ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، فضلاً عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين الجانبين، وانسياب تلك المنتجات دون عوائق.

وأوضح البنا ان هناك فرص استثمارية كبرى بمصر، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى والعملاقة في مجال الزراعة والثروة السمكية، والتي تفتح الباب للمستثمرين في ظل الحوافز الاستثمارية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، في إطار تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه.

وألتقى وزير الزراعة و نظيره الفرنسي “ستيفان ترافير”، بمقر السفارة الفرنسية ببرلين، لبحث سبل التعاون الزراعي بين مصر وفرنسا وتكثيفه خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.

وقال البنا ان هناك صداقة قوية تربط بين مصر وفرنسا، وعلاقات طبية بين البلدين وتعاون في الكثير من المجالات الهامة وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك في فعاليات المنتدى الدولي للغذاء والزراعة العاشر لوزراء الزراعة، والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 18 الى 21 يناير الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 90 وزير للزراعة على مستوى العالم، كما شارك أيضاً في فعاليات الأسبوع الأخضر وزيارة معرض “فروت لوجيستكا”، والذي يعد واحد من أكبر وأهم المعارض الزراعية في العالم.