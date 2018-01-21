الخارجة - أ ش أ

أعلن وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد الدكتور غازي البنواني , إنه بدأ اليوم الأحد استعراض خطة الاستعداد للكوارث و الإخلاء السريع , من خلال التواصل مع الإدارات التعليمية الخمسة بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية.

وأضاف البنواني إن خطة التعامل مع الكوارث والإجلاء السريع تعد ضرورة قصوى للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين بقطاع التعليم وقت الأزمات والكوارث.

لافتا إلى أنه تم استعراض خطة مواجهة الأزمات والكوارث وخطة الإخلاء والتدريب على كيفية مواجهة المشكلات التي قد تعوق عملية الإخلاء.

كما أوضح أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار التدريب لجميع الإدارات التعليمية ومدارس المحافظة على خطة الإخلاء وتصويرها وتسليمها للأمن التابع لكل إدارة , من أجل اختيار أفضل إدارة تعليمية لتمثل تعليم الوادي الجديد.