القاهرة - أ ش أ

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.

وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مستوى 866 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30 بنسبة 0.46 % ليبلغ مستوى 15339.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70 بنحو 0.82 % ليبلغ مستوى 848.05 نقطة.

شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100 الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.65 % ليبلغ مستوى 2023.87 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 54 شركة ارتفاعاً، فيما تراجعت أسعار أسهم 104 شركات، وحافظت 28 شركة على استقرارها.