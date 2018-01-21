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يسعى تطبيق واتس آب إلى تسهيل التواصل والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة، وذلك من خلال إطلاقه نسخة جديدة من تطبيقه تحمل اسم “واتس آب بيزنس”.

وتتوفر هذه النسخة مجاناً للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا، مع اعتزامها طرحه في مزيد من الدول خلال الفترة المقبلة. ولم يتم الكشف عن موعد طرح الإصدار المخصص للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس”.

ويحتوي الإصدار الجديد المخصص للشركات من تطبيق واتس آب على مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها بسهولة أكبر بما في ذلك إمكانية الحصول على البيانات الموثقة للشركة وعرض الأسئلة المتكررة وخاصية الرد السريع على اتصال العميل. كما يدعم هذا الإصدار أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ومن المنتظر أن يُحقق “واتس آب بيزنس” نجاحاً كبيراً في الدول النامية التي يتزايد فيها الاعتماد على منصات التواصل غير الرسمية مثل واتس آب من جانب الشركات الصغيرة في الدعاية والمبيعات.

وتشير شركة واتس آب الى دراسة أجرتها مؤسسة “مورنينج كونسالت” والتي تقول إن أكثر من 80% من الشركات الصغيرة في الهند والبرازيل تستخدم التطبيق لمساعدتها في تنمية أعمالها.

يذكر أن واتس آب هو ثاني أكثر تطبيقات التواصل انتشاراً في العالم، بعد “فيس بوك مسنجر الذي يخدم حوالي 1.2 مليار مستخدم.