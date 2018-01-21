طنطا-أ ش أ

صرح أسامة عرابي المدير الفني لفريق كرة القدم لنادي طنطا, اليوم الأحد, بأن الفريق يسير بخطى ثابتة للابتعاد عن مؤخرة الجدول, مؤكدا نجاحه في إخراج اللاعبين من حالة الإحباط وتحسين نتائج الفريق في بداية انطلاق مباريات الدور الثاني حيث أصبح للفريق شكل آخر.

وأضاف أن الفريق استأنف تدريباته أمس السبت على استاد طنطا استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع العشرون على ملعب وادي دجلة.

وأشار عرابي إلى أن الفريق خاض مباراة ودية مع فريق ناشئي النادي (97) للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة سموحة للدفع بهم في المباريات القادمة.

ولفت إلى أن الفوز على سموحة ومواصلة الفريق الانتصارات بداية من الدور الثاني وحصد 6 نقاط من المباراتين بمثابة دفعة قوية وعاملا هاما لإخراج اللاعبين من حالة الإحباط نتيجة سوء النتائج في نهاية الدور الأول.