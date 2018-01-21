الرياض - أ ش أ

أكد السفير السعودي لدى اليمن , محمد آل جابر , أن المملكة العربية السعودية حريصة على التصدى للمليشيات الحوثية , ودعم الشعب اليمني في الجانب الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية, عن آل جابر قوله :”إن السعودية تريد يمنا قويا يسوده الأمن وينعم بالرخاء, في حين يريد الحوثيون , يمنا ضعيفا تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن, مشيرا إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته”.

وأوضح السفير السعودي, أنه يجري حاليا التنسيق مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة وكذلك دراسة الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق, والاستعداد للإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام, لافتا إلى أنه يتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي تحسن ملحوظا كما ستزيد الواردات مقارنة بالعامين الماضيين.

وأضاف أن سفارة السعودية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس أعمالها بشكل طبيعي, ومنحت 20 ألف تأشيرة عمل في السعودية للمواطنين اليمنيين.