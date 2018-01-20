واشنطن - رويترز

خرج الآلاف في أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت للمشاركة في (مسيرة النساء) الثانية التي تتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وتهدف المسيرات إلى تحويل النشاط النسوي إلى مكاسب سياسة في إنتخابات التجديد النصفي في الكونجرس هذا العام.

وتعد هذه المسيرات، المتزامنة في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس ونحو 250 مدينة أخرى في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، نسخة ثانية من احتجاجات حاشدة تزامنت مع تنصيب ترامب. ومن المقرر خروج مسيرات مماثلة في بريطانيا واليابان ودول أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد نيويورك أكبر مسيرة إذ سجل 37 ألفًا على “فيسبوك” مشاركتهم.

لكن عدد المشاركين في مسيرات هذا العام سيكون أقل بكثير على الأرجح من العدد الذي قدر بنحو خمسة ملايين خرجوا في مسيرات يوم 21 يناير (كانون الثاني) 2017 مما جعلها واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية في تاريخ الولايات المتحدة.

كما احتشد الآلاف في شيكاجو معظمهم من النساء لبدء مسيرة.

ويأمل منظمو الاحتجاجات في البناء على المشاعر التي انتابت معارضي ترامب بعد فوزه المفاجئ في الإنتخابات الرئاسية وتحويل تلك الطاقة إلى مكاسب للمرشحين التقدميين في الإنتخابات النصفية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويهدف المنظمون إلى أن يسجل نحو مليون ناخب جديد أنفسهم وإلى حشد مؤيدين أقوياء لحقوق المرأة ودفعهم إلى المناصب الرسمية.