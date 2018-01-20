وكالات

حقق بوردو المتعثر فوزًا ثمينًا على أرض نانت 1-0، اليوم السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليج1″، منتظرًا مدربه الجديد الأوروجوياني جوستافو بوييت.

ويدين بوردو بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه نيكولاس دي بريفيل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في (د.26).

الفوز رفع رصيد بوردو إلى 26 نقطة، في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نانت عند 34 نقطة، في المركز الخامس.

وأعلن بوردو الذي حقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات بعد سلسلة مخيبة، تعيين بوييت بعد انتهاء مباراة نانت.