نيويورك - وكالات

تشير أبحاث جديدة إلى أن مفتاح إصلاح الصدمة الشوكية الحادة وتلف الأعصاب لدى البشر يمكن العثور عليه لدى مصدر غير متوقع، هو سمك الجلكي.

وتعرف الجلكيات بأنها أسماك لا فقرية بدائية مستديرة الفم، تفتقر لوجود فكّ وكانت طعاما للإنسان منذ القدم.

وبإمكان هذه الأسماك إصلاح تقطع الحبل الشوكي لديها دون تدخل جراحي، مما يجعلها قادرة على التعافي من الشلل في غضون أسابيع.

واكد العلماء إن الجينات التي تشارك في التجديد الطبيعي لسمك الجلكي، بعد إصابة العمود الفقري، توجد أيضا في البشر والثدييات الأخرى، وفقا للبحث الذي أجري من قبل مختبر الأحياء البحرية (MBL) وعدد من المؤسسات الأخرى.