السويس - أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس – برئاسة محمد أحمد هلال – تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم, بعد رحيل ميمي فريد المدير الفني السابق لسوء النتائج.

واجتمع مجلس الإدارة مساء اليوم/السبت/ مع المدير الفني الجديد أحمد كشري واشترط الأخير تعيين مدرب عام جديد ومدرب لحراس المرمي.

يأتي ذلك بعد الهزيمة التي نالها منتخب السويس أمام جمهورية شبين بهدفين للا شئ في مباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في بداية الدور الثاني للقسم الثاني.