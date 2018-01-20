وكالات

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا مستحقًا على نظيره نيوكاسل يونايتد 3-1، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سجل الأهداف الثلاثة للفريق، في الدقائق 34 و62 و83، وتكفل جاكوب ميرفي بتسجيل الهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 65 نقطة، متقدمًا على أقرب مطارديه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة، أما نيوكاسل، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستعاد سيتي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا نغمة الفوز بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم، في المرحلة الماضية أمام ليفربول 3-4 في مباراة مثيرة.