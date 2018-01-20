القاهرة - أ ش أ

أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن مجلس النقابة اعتمد وديعة جديدة لصالح صندوق النقابة كما أقر نقيب الموسيقيين هاني شاكر زيادة جديدة في المعاشات للمرة الخامسة خلال عامين.

ووصف أبو اليزيد هذه الخطوة بـ”الإنجاز الكبير والمحمود خاصة أنها لم تحدث منذ سنوات عديدة”.

بدوره, قال هاني شاكر نقيب الموسيقيين اليوم السبت “تم التعاقد مؤخرا مع عدد من المستشفيات لخدمة أعضاء النقابة في كل المحافظات, وتم أيضا رفع الحد الأعلى لإجراء العمليات إلى 25 ألف جنيه بدلا من ألفين”.

على جانب آخر, أكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية تلك الخطوة خاصة في ظل المتغيرات التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية وتأثر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بها فهم شريحة مهمة ضمن نسيج الوطن معنية بتشكيل الوجدان.