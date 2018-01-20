دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وغادرته سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن حركة العمل داخل الميناء عادت إلى طبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية، موضحا أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2598 طن قمح و79 سيارة نقل محملة بـ3874 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74 ألفا و482 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87 ألفا و644 طنا.

وأضاف البيان أن الميناء أن قطارا غادر أمس الميناء بعد أن قام بتفريغ حمولة 21 حاوية قادمة من العين السخنة بينما شملت حركة الصادر من الميناء 216 طن يوريا و3050 طن أسمنت و7200 طن ملح و1157 طن فوسفات.