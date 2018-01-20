نيودلهي- أ ش أ

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار في إقليم (كشمير) المتنازع عليه بين البلدين, إلى خمسة قتلى و11 مصابا على الأقل.

وذكرت الشرطة إن جنودا باكستانيين قاموا باستهداف مواقع وقرى حدودية هندية بقذائف الهاون وإطلاق النيران لليوم الرابع على التوالي في منطقة (جامو) بإقليم (كشمير), مشيرة إلى أن القتلى هم أربعة مدنيين وجندي واحد بينما المصابين عشرة مدنيين وجندي واحد.

وكان مسئولون هنود قد وصفوا إطلاق النار والقصف الباكستاني الذي استهدف المواقع الحدودية للبلاد بأنه يعد انتهاكا مستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2003.

جدير بالذكر أن باكستان والهند أعلنتا وقف إطلاق النار على خط السيطرة وحدود العمل في عام 2003, ويتهم الجانبان بعضهما البعض بشكل دوري بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار.