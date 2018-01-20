القاهرة - أخبار مصر

أعلن الفريق سامي عنان، ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، صباح السبت، في بيان بثته صفحة “سامي عنان رئيسا لمصر 2018” عبر موقع “فيس بوك”، موضحا أنه يتوجب عليه استيفاء بعض الإجراءات قبل الترشح بصفته رئيسا أسبق لأركان الجيش المصري.

واكد “عنان”، إنه كون فريقا رئاسيا وصفه بـ”نواة مدنية” يشمل المستشار هشام جنينة، نائبا للرئيس لحقوق الإنسان، والدكتور حازم حسني، نائبا للرئيس لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، ومتحدث رسمي باسمه، داعيا الدولة للوقوف بحياد بين المرشحين، مطالبا المواطنين بالاستمرار في تحرير التأييدات الخاصة بترشحه.