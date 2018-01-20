أنقرة -أ ش أ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن العملية العسكرية في “عفرين” شمال سوريا بدأت فعليا وستستمر حتى منبج على طول الحدود السورية التركية.

وأضاف أردوغان – في كلمته حول عملية عفرين من أنقرة اليوم السبت “إننا في هذه العملية نستهدف القضاء على الإرهاب (حسب وصفه); وسنواصل عملياتنا على حدودنا مع العراق لكى نطهر حدودنا تماما”.

وتابع “نريد أن نستهدف من خلال هذه العمليات الحفاظ على أمننا القومي; وكذلك الحفاظ على السوريين الذين هاجروا إلى بلادنا”.

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جنكلي قد اعلن – في وقت سابق – أن القوات التركية بدأت عملية عسكرية في المنطقة الكردية وذلك رغم مناشدة الولايات المتحدة لتركيا بالتركيز على قتال تنظيم “داعش” وعدم القيام بعمل عسكري في “عفرين”.