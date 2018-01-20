أخبار مصر - وكالات

اطلق الزوجان كيم كاردشيان وكانييه ويست اسم “شيكاغو” على ابنتهما المولودة حديثاً من أم بديلة، بحسب ما كشفت نجمة تلفزيون الواقع.

وغرّدت كاردشيان على حسابها في تويتر الذي يتتبعه 58 مليون مستخدم “نورث وسانت وشي”، موضحة لاحقاً أن الكنية تلفظ “شاي” وليس “شي”.

ولكيم وكانييه المولود في شيكاغو طفلان هما فتاة تدعى نورث في الرابعة من العمر وصبيّ اسمه سانت في عامه الثاني.

وكان موقع “تي ام زي” لأخبار المشاهير قد أفاد في سبتمبر، بأن الأم البديلة التي لم يكشف عن هويتها تلقت 45 ألف دولار.