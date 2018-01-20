بيروت - أ ش أ

صرح مسؤولون لبنانيون, اليوم السبت, أنه تم العثور على 15 جثة من بينها عدد من الأطفال في منطقة الحدود الجبلية مع سوريا منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسؤولون أن الجثث تعود لسوريين كانوا يحاولون الفرار من الصراع الدامي في سوريا, حيث تجمدوا أثناء الرحلة جراء الظروف الجوية الثلجية في المنطقة الحدودية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أمس- أنه تم اليوم العثور على 10 جثث لنازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري المصنع على الحدود اللبنانية السورية خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.