القاهرة - اخبار مصر

نفت وزارة الصحة والسكان ماتردد ببعض وسائل الإعلام عن قيام احدى الشركات الفرنسية المنتجة لألبان الأطفال من سحب منتجاتها من السوق المصرية لوجود تلوث بها بميكروب السالمونيلا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مصر تستورد من الشركة 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية، حيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ تحليل عينات وتحليلها كيميائيا والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، كما يتم تحليلها ميكروبيولوجي للتأكد أيضا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن جميع التركيبات التي وردت إلى مصر منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن جاءت نتائجها مطابقة للمواصفات وسليمة 100%، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بميكروب السالمونيلا وحتى تاريخه.