القاهرة - اخبار مصر

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم السبت، ما أُثير في صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد وقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث إنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها أيضًا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أي تغييرات.

كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).