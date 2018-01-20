مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للإنتخابات 20-1-2018 2018/01/20 - 15:06 مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للإنتخابات 20-1-20182018-01-20T15:06:20+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الأموال العامة تشن حملة على مدار 3 أشهر في 5 محافظات لمكافحة جرائم الإحتيال 20-1-2018 وزير الزراعة يبحث مع نظيره الألماني تكثيف التعاون البحثي الزراعي و تبادل الخبرات 20-1-2018 سياسة مصر الخارجية في 4 سنوات بناء على نقاط الإتفاق وإنفتاح على دول العالم فيلما تسجيلي يتناول ما تم إنجازة خلال الأربع سنوات الماضية 19-1-2018 الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أولى جلسات اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر حكاية وطن 19-1-2018 الرئيس السيسي يشارك فى جلسة الإقتصاد و العدالة الإجتماعية بمؤتمر حكاية وطن 19-1-2018
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