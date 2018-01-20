لشبونة - أ ش أ

تعادل فريق سبورتنج لشبونة مع مضيفه فيتوريا سيتوبال 1-1 خلال مباراة جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تقدم لشبونة بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 31، وتعادل أرنالدو إيدينيو لفريق فيتوريا سيتوبال من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا التعادل رفع لشبونة رصيده إلى 47 نقطة على قمة الترتيب، ورفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.

وحافظ لشبونة على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم، وحقق التعادل الخامس له مقابل الفوز في 14 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لسيتوبال هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في تسع.