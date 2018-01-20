واشنطن - رويترز

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة على البت في قانونية أحدث قرار بحظر السفر أصدره الرئيس دونالد ترامب ويستهدف القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وسوف تستمع المحكمة، وأغلب قضاتها من المحافظين، إلى حجج أطراف النزاع القانوني في أبريل (نيسان) على أن تصدر حكمًا بحلول نهاية يونيو (حزيران) بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تنتهك قانون الهجرة الإتحادي أو تنتهك بندًا في الدستور الأمريكي يحظر التفرقة على أساس الدين.

ويحظر الأمر الذي أصدره ترامب في سبتمبر (أيلول) دخول معظم المسافرين القادمين من تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة. وتلك هي ثالث نسخة من أمر صدر للمرة الأولى بعد أن تولى ترامب الرئاسة بأسبوع في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.