مدريد - أ ش أ

اكتفى نادي خيتافي بتحقيق التعادل على أرضه مع أتلتيك بيلباو بهدفين لكل منهما في مستهل مباريات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

كان الضيوف هم المبادرون بالتسجيل في الدقيقة (13) بواسطة إينياكي ويليامز، غير أن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة (22) عن طريق خورخي مولينا.

وفي الشوط الثاني عاد بيلباو للتقدم بواسطة راؤول جارسيا في الدقيقة (48)، لكن خيتافي كافح حتى نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (74) عن طريق انخيل رودريجيز.

بذلك يرفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.