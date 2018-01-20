نيويورك/لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الجمعة مع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات وسط مخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية، لكن المعدن الأصفر سجل أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1333.81 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي منهيا الأسبوع على إنخفاض قدره 0.3 بالمئة بعد أن تراجع يوم الإثنين من أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير (شباط) 0.4 بالمئة إلى 1333.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.06 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.55 بالمئة إلى 1104.80 دولار للأوقية. لكن المعدنين كليهما سجلا أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع.

وصعد البلاتين 1.34 بالمئة إلى 1013.80 دولار للأوقية بعد أن بلغ ذروة عند 1015.20 دولار هي أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول)، ومسجلا سادس أسبوع من المكاسب.