الأمم المتحدة - رويترز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة حجب تمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين.

وقال لافروف عبر مترجم “هذا القرار… يقوض بطريقة خطرة جهود تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة… سنتشاور مع كل الأطراف المعنية ونرى ما يمكننا فعله”.

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها قررت دفع 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستحجب 65 مليون دولار أخرى كان من المتوقع أن تقدمها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم 45 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية التي تعهدت بتقديمها للفلسطينيين.

وكان ترامب قد قال في تدوينة على “تويتر” في الثاني من يناير (كانون الثاني) إن الولايات المتحدة تمنح الفلسطينيين “مئات الملايين من الدولارات سنويًا ولا تنال أي تقدير أو احترام”.

وأضاف “هم لا يريدون حتى التفاوض على إتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل. في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيًا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟”.

ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب بعض الأموال إلى زيادة صعوبة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ويلحق مزيدًا من الضرر بثقة العرب في قدرة الولايات المتحدة على أداء دور الوسيط النزيه.

وانهارت آخر محادثات بين الطرفين عام 2014 لأسباب منها اعتراض إسرائيل على محاولة التوصل لإتفاق وحدة بين حركتي فتح وحماس ومنها البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها ولعوامل أخرى.