باريس - أ ش أ

حقق نادي أولمبيك مارسيليا فوزًا غاليًا بهدفين نظيفين خارج ملعبه على كان في مستهل مباريات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فريق مارسيليا هو الأفضل في معظم أوقات اللقاء ونجح بحسمه لصالحه بهدفين سجلهما ديميرتي باييه وفلوريان توفين في الدقيقتين 55 و74.

وبذلك يرفع مارسيليا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر باريس سان جيرمان بفارق تسع نقاط قبل خوض نادي العاصمة مباراته هذا الأسبوع بينما تجمد رصيد كان عند 27 نقطة في المركز العاشر.