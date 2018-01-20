برلين - أ ش أ

تعادل نادي هيرتا برلين على ملعبه مع بروسيا دورتموند في إفتتاح مباريات الأسبوع 19 للدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم دورتموند بهدف للاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 29 أستطاع ان ينهي به الشوط الأول، غير أن أصحاب الأرض عادوا للمباراة ونجحوا في تحقيق التعادل بفضل دافي سيلك في الدقيقة 46.

ومضى الوقت المتبقي بدون ان يتمكن أي من الفريقين من حسم اللقاء لصالحه ليتقاسما نقطتي المباراة.

بذلك يرفع دورتموند رصيده لثلاثين نقطة في المركز الثالث بينما يرتفع رصيد هيرتا برلين إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.