القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال وشرق البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

اوتبلغ درجات الحرارة المتوقعة السبت فى القاهرة 11 20 ، وسط الدلتا 10 19 ، الإسكندرية 11 19 ، بلطيم 11 20 ، مطروح 12 19 ، السلوم 08 18

سيوة 08 18 ، بورسعيد 11 19 ، دمياط 12 19.