نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
اليوم…ختام مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس السيسى
البابا تواضروس يستقبل قيادات الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس
عبد الغفار يبحث مع الايسيسكو آليات التعاون
إسترداد 84 ألف فدان أملاك دولة بالجيزة
اعادة فتح موانئ السويس و استئناف الملاحة
شوقى يعلن النتائج والخطط المستقبلبة لبرنامج “المعلمون أولاً”
السبت..انقطاع المياه ببعض شوارع شبرا لمدة 8 ساعات
اغلاق منزل الدائرى للقادم من المعادى 6 أشهر
الذهب يرتفع بالأسواق العالمية مع تراجع الدولار
الدولار يقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات
بدوي: العنصر البشري أهم أصول شركات قطاع الأعمال
8 مشروعات إسكان ومياه جاهزة للإفتتاح بالصعيد
طرح 47 ألف قطعة أرض لغير الفائزين بالقرعة الأخيرة
إصابة 6 أشخاص بهجوم على مدرسة بجنوب شرق روسيا
القوات اليمنية تسيطر على جبل الضبيب شرق صنعاء
مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجارين فى بغداد وديالى
البنتاجون يسعى إلى منع عودة داعش لسوريا
طنطا في “إختبار صعب” أمام سموحة بالدوري
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