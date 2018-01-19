موسكو - أ ش أ

اكد وزير الخارجية الروسي, سيرجي لافروف, بأن بلاده لا تنوي الانضمام (لمعاهدة حظر الأسلحة النووية) التابعة للأمم المتحدة .

وأضاف لافروف , في اجتماع مجلس الأمن الدولي, حسبما أوردت كالة أنباء /سبوتنك/ الروسية, اليوم الجمعة, “نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن الإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر ممكن, فقط في سياق النزع الكامل والعام له.

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وأشار لافروف إلى أن نصوص الاتفاقية هي “أبعد ما يكون عن هذه المبادئ.” يذكر أن معاهدة حظر الأسلحة النووية قد تم تبنيها في السابع من شهر يوليو من العام الماضي, في اجتماع للأمم المتحدة للوصول إلى صك قانوني ملزم لمنع الأسلحة النووية.

