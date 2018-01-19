بورسعيد - أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد اليوم /الجمعة بلغت 20 سفينة.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين، فيما يتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي بضائع وخروج سفينة، فيما يتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة للحاويات فيما تتواجد على أرصفة الميناء سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .