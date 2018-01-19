مرسى مطروح - أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر،عودة 180 مصريا ووصول 121 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير الأمن – في بيان اليوم الجمعة – أن المنفذ استقبل 180 مصريا بينهم 155 حالة وصول شرعي،و25 غير شرعي،كما تم إنهاء إجراءات سفر 901 شخص،بينهم 170 مصريا و731 ليبيا،مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

ولفت مدير الأمن إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 97 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي،كما تم إنهاء إجراءات وصول 121 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.