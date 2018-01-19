القاهرة - أ ش أ

أصدر مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا براءة اختراع جديدة رقم (28394) لابتكار ” طريقة صديقة

للبيئة لتثبيط تكون القشور وتآكل المعادن بمستخلصات الأعشاب والطحالب “.

وذكر الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي – في تصريح اليوم الجمعة إنه توصل إلى هذا الاختراع مع كل من الدكتور محمد عصام الدين الرافعي , الدكتور أشرف مصطفى عبد الجابر , الدكتور أحمد محمد أحمد حفناوي , الدكتورة ميسة صلاح الدين إسماعيل أحمد الاستاذة بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أنهم توصلوا إلى إيجاد استخدام جديد للأعشاب والطحالب لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة بتكلفة ضئيلة أو معدومة, ولا يمثل تهديد على البيئة وله تأثير كبير على الاقتصاد, ويطبق هذا الاختراع في حماية المعدات والمنشآت الفلزية من التآكل ومنع تكوين القشور في الأوساط المائية المختلفة.