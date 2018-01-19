الغردقة - أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر حصن للعدل والإيمان والحق والوطنية،وأنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع،مطالبا أبناء المجتمع بالتضامن مع القيادة السياسية لتحقيق العدل بمفهومه الواسع والشامل.

جاء ذلك في خطبة الجمعة اليوم التي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد الميناء بمدينة الغردقة,بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وذلك في إطار زيارته الحالية للمحافظة ضمن الاحتفال بعيدها القومي.

وأضاف وزير الأوقاف أن العدل ليس مسئولية الحاكم وحده ولكن مسئولية كل إنسان مسئول في مكانه،مشيرا إلى أشكال العدل المتعددة ومنها العدل بين جميع الأبناء وبين المرؤوسين وفي تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن تحقيق العدل بمفهومه الواسع هو أكثر ضمانا لكل المواطنين،محذرا من الظلم والتفرقة بين الناس حيث إن الدين الإسلامي يدعو إلى تحقيق العدل بما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع.