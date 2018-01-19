برلين - رويترز

وافق مجلس النواب الألماني يوم الخميس على تكثيف جهود مكافحة معاداة السامية ودعا إلى استحداث منصب حكومي جديد للإشراف على القضية بدعم من لجنة خبراء مستقلة.

وحظي مشروع القانون بدعم من التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار المقرب من قطاع الأعمال وحزب الخضر.

كما صوت حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لصالح مشروع القانون فيما صوت حزب اليسار المتطرف ضده متعللًا بعيوب خطيرة شابته.

وحظيت الخطوة، التي ترسي أساسًا لسلسلة من المبادرات التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية، بترحيب واسع النطاق من الجماعات اليهودية في البلاد. وتقول هذه الجماعات إن معاداة السامية تزايدت بعد صعود الشعبوية اليمينية ووصول الكثير من المهاجرين والذي ينتمي معظمهم إلى دول ذات أغلبية مسلمة.