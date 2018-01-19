مدريد - أ ش أ

حقق نادي ريال مدريد الليلة فوزًا غاليًا خارج ملعبه على فريق ليجانيس بهدف للاشئ في لقائهما في ذهاب بطولة كأس ملك إسبانيا، وسجل هدف الفوز ماركو أسينسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية الشوط الثاني.

خاض النادي الملكي اللقاء بمجموعة من البدلاء واللاعبين الشباب، وكان ليجانيس الفريق الأفضل أغلب فترات اللقاء وأضاع عدة فرص للتسجيل، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل وتأجيل حسم المتأهل للدور نصف النهائي للبطولة لمباراة الإياب الأسبوع القادم، خطف أسينسيو هدف اللقاء بتمريرة عرضية من ثيو.

وبهذه النتيجة، يكفي الريال التعادل في لقاء الإياب ليصعد للدور قبل النهائي.