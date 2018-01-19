أسوان - أ ش أ

أشاد وفد من وزراء دولة جنوب السودان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفين إياه بأنه نموذج وقدوة يحتذى بها في أفريقيا، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى خلق علاقات متميزة مع القاهرة من أجل تحقيق تقارب الشعبين المصري والجنوب سوداني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المجموعة الوزارية لدولة جنوب السودان، يوم الخميس، بمقر الغرفة التجارية بأسوان بدعوة من جمعية المستثمرين في أسوان برئاسة سطوحي مصطفى.

وأكد سيد صلاح رجب وزير الإعلام بدولة جنوب السودان – خلال اللقاء – أن زيارة عدد من وزراء حكومة بلاده إلى مصر على وجه العموم وأسوان على وجه الخصوص تاريخية وتعمل على خدمة مصالح البلدين، مضيفًا: “أننا نزور مصر حاليًا قادمين من جوبا العاصمة الجنوب سودانية، بدعوة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، من أجل البحث عن فرص ومجالات الإستثمار مع الجانب المصري في مجال الزراعة والصناعة والتعدين والصحة والتعليم والسياحة وغيرها”.

وتابع قائلًا: “ووجدنا ترحاب كبير من الجانب المصري ونحن نأمل في ترجمة مجالات التعاون بشكل حقيقي على أرض الواقع”.

ووجه الوزير دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين في أسوان والمصريين بزيارة دولة جنوب السودان، وخاصة العاصمة (جوبا) لتبادل مجالات التعاون وخلق إستثمارات مصرية حقيقية بدولة جنوب السودان.