أخبار مصر - الجمعة 19 يناير

* السيسي: نؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات.

* عبدالحكيم عبدالناصر: الرئيس السيسي “أيقونة وطنية”.

* 25 مليار دولار إستثمارات أجنبية منذ تولي الرئيس السيسي.

* الرئيس أمام مؤتمر “حكاية وطن”: من المستحيل إسقاط مصر مرة ثانية.

* المفتي يبحث التعاون مع إندونيسيا في مواجهة التطرف والإرهاب.

الأخبار

* السيسي: نؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات.

* السيسي: نبحث إنشاء منطقة صناعية في أديس أبابا.

* السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.

* عبدالحكيم عبدالناصر: الرئيس السيسي “أيقونة وطنية”.

* فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة غدًا.. 8 شروط و13 مستندًا مطلوبًا من كل مرشح.. وعدد الناخبين يرتفع إلى 60 مليونًا.

* في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس: المدينة المقدسة قضية العرب والمسلمين الأولى.. والسكوت عن حقنا جريمة كبرى.

* مصر تنجح في علاج 90% من المصابين بـ”فيروس سي” في العالم.

* 750 مليون ريال سعودي لتطوير قصر العيني وأبوالريش.

* إغلاق مستشفى السلام الدولي شهرًا.. وتشميع 5 غرف عمليات بـ “الجنزوري”.. “السلام”‬ أجبر مريضًا على توقيع إيصال أمانة بـ500 ألف جنيه.

* 25 مليار دولار إستثمارات أجنبية منذ تولي الرئيس السيسي.

* الانتهاء من تنفيذ 2000 وحدة إسكان متميز بالعلمين الجديدة مارس المقبل.

* ضبط صاحب مصنع إنتاج أدوات طبية من القمامة.

* ضبط 37 متهمًا بحوزتهم 19 سلاحًا ناريًا.

* كوبر يرحب بمواجهة ميسي ونجوم التانجو.. لهيطة: تأكد مشاركة رونالدو مع البرتغال ضد الفراعنة في مارس.

* صلاح يتفوق على ميسي في ترتيب هدافي أوربا.

* حسام عاشور يفتح قلبه لـ”الأخبار الرياضي”: أحلم بالظهور في روسيا.. وهدفي “اللقب العالمي”.

* رنيم الوليلي: اختياري كلاعبة الشهر دليل على سيطرة مصر على عرش الإسكواش.

الأهرام

* مصر تطالب بكسر جمود مفاوضات “سد النهضة”.. ا‬لسيسي: ضرورة تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف.. ديسالين: ملتزمون بالإتفاقيات الموقعة ولن نعرض حياة المصريين للخطر.

* في إجتماع اللجنة العليا المصرية ـ الإثيوبية المشتركة.. الرئيس يؤكد لديسالين إلتزام مصر بالتعاون الإستراتيجي مع إثيوبيا.

* الرئيس أمام مؤتمر “حكاية وطن”: من المستحيل إسقاط مصر مرة ثانية.

* غدًا.. إنطلاق سباق الترشح للإنتخابات الرئاسية.. لاشين لـ”الأهرام”: لجنة من الهيئة لتسلم وفحص طلبات المرشحين.

* إعلان الأزهر العالمي: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

* المفتي يبحث التعاون مع إندونيسيا في مواجهة التطرف والإرهاب.

* تكليف عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة.

* أعضاء الدفاع والأمن القومي بالنواب يتفقدون قاعدة جوية ومطار سفنكس الدولي.

* القوات المسلحة تستضيف المؤتمر الدولي الأفروآسيوي لطب وجراحة العيون.

* منظومة متكاملة تنفذها البحرية لتأمين السواحل المصرية.. حماية مصادر الطاقة بالبحرين “المتوسط والأحمر” ورصد الهجرة غير الشرعية والتهريب.

* “العصار” يستقبل وفدًا من جنوب السودان لبحث التعاون المشترك.

* “الإفريقي للتنمية”: صرف 500 مليون دولار لدعم الموازنة تمثل الشريحة الثالثة من قرض الـ 1.5 مليار دولار.

* مستشار وزير التموين لنظم المعلومات لـ”الأهرام”: تسليم 1700 بطاقة تموين بدل فاقد وتالف ورفض 60 % من الطلبات.

* القابضة تستكمل تنفيذ محطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط.

* 252 مليون جنيه تعزيزات إضافية للمشروعات التنموية بالمحافظات.

* شركة ألمانية تبحث فرص الإستثمار في المنطقة الإقتصادية.

* ضبط قاعدة تمثال أثري وسردابين أسفل منزلين بسوهاج.

* مصرع وإصابة شخصين في إنقلاب جرار زراعي بالنيل في أسيوط.

* الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على الداخلية 1/2.

* جبر لإدارة الزمالك: أرجوكم أتركوني أحترف في إنجلترا.

* الأهلي يعرض نجيب و7 ملايين جنيه لإنهاء صفقة سامي.. والمقاصة يطلب بركات.