صحافة مصرية: السيسي: نؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات
أخبار مصر - الجمعة 19 يناير
* السيسي: نؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات.
* عبدالحكيم عبدالناصر: الرئيس السيسي “أيقونة وطنية”.
* 25 مليار دولار إستثمارات أجنبية منذ تولي الرئيس السيسي.
* الرئيس أمام مؤتمر “حكاية وطن”: من المستحيل إسقاط مصر مرة ثانية.
* المفتي يبحث التعاون مع إندونيسيا في مواجهة التطرف والإرهاب.
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* السيسي: نؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات.
* السيسي: نبحث إنشاء منطقة صناعية في أديس أبابا.
* السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.
* عبدالحكيم عبدالناصر: الرئيس السيسي “أيقونة وطنية”.
* فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة غدًا.. 8 شروط و13 مستندًا مطلوبًا من كل مرشح.. وعدد الناخبين يرتفع إلى 60 مليونًا.
* في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس: المدينة المقدسة قضية العرب والمسلمين الأولى.. والسكوت عن حقنا جريمة كبرى.
* مصر تنجح في علاج 90% من المصابين بـ”فيروس سي” في العالم.
* 750 مليون ريال سعودي لتطوير قصر العيني وأبوالريش.
* إغلاق مستشفى السلام الدولي شهرًا.. وتشميع 5 غرف عمليات بـ “الجنزوري”.. “السلام” أجبر مريضًا على توقيع إيصال أمانة بـ500 ألف جنيه.
* 25 مليار دولار إستثمارات أجنبية منذ تولي الرئيس السيسي.
* الانتهاء من تنفيذ 2000 وحدة إسكان متميز بالعلمين الجديدة مارس المقبل.
* ضبط صاحب مصنع إنتاج أدوات طبية من القمامة.
* ضبط 37 متهمًا بحوزتهم 19 سلاحًا ناريًا.
* كوبر يرحب بمواجهة ميسي ونجوم التانجو.. لهيطة: تأكد مشاركة رونالدو مع البرتغال ضد الفراعنة في مارس.
* صلاح يتفوق على ميسي في ترتيب هدافي أوربا.
* حسام عاشور يفتح قلبه لـ”الأخبار الرياضي”: أحلم بالظهور في روسيا.. وهدفي “اللقب العالمي”.
* رنيم الوليلي: اختياري كلاعبة الشهر دليل على سيطرة مصر على عرش الإسكواش.
الأهرام
* مصر تطالب بكسر جمود مفاوضات “سد النهضة”.. السيسي: ضرورة تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف.. ديسالين: ملتزمون بالإتفاقيات الموقعة ولن نعرض حياة المصريين للخطر.
* في إجتماع اللجنة العليا المصرية ـ الإثيوبية المشتركة.. الرئيس يؤكد لديسالين إلتزام مصر بالتعاون الإستراتيجي مع إثيوبيا.
* الرئيس أمام مؤتمر “حكاية وطن”: من المستحيل إسقاط مصر مرة ثانية.
* غدًا.. إنطلاق سباق الترشح للإنتخابات الرئاسية.. لاشين لـ”الأهرام”: لجنة من الهيئة لتسلم وفحص طلبات المرشحين.
* إعلان الأزهر العالمي: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.
* المفتي يبحث التعاون مع إندونيسيا في مواجهة التطرف والإرهاب.
* تكليف عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة.
* أعضاء الدفاع والأمن القومي بالنواب يتفقدون قاعدة جوية ومطار سفنكس الدولي.
* القوات المسلحة تستضيف المؤتمر الدولي الأفروآسيوي لطب وجراحة العيون.
* منظومة متكاملة تنفذها البحرية لتأمين السواحل المصرية.. حماية مصادر الطاقة بالبحرين “المتوسط والأحمر” ورصد الهجرة غير الشرعية والتهريب.
* “العصار” يستقبل وفدًا من جنوب السودان لبحث التعاون المشترك.
* “الإفريقي للتنمية”: صرف 500 مليون دولار لدعم الموازنة تمثل الشريحة الثالثة من قرض الـ 1.5 مليار دولار.
* مستشار وزير التموين لنظم المعلومات لـ”الأهرام”: تسليم 1700 بطاقة تموين بدل فاقد وتالف ورفض 60 % من الطلبات.
* القابضة تستكمل تنفيذ محطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط.
* 252 مليون جنيه تعزيزات إضافية للمشروعات التنموية بالمحافظات.
* شركة ألمانية تبحث فرص الإستثمار في المنطقة الإقتصادية.
* ضبط قاعدة تمثال أثري وسردابين أسفل منزلين بسوهاج.
* مصرع وإصابة شخصين في إنقلاب جرار زراعي بالنيل في أسيوط.
* الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على الداخلية 1/2.
* جبر لإدارة الزمالك: أرجوكم أتركوني أحترف في إنجلترا.
* الأهلي يعرض نجيب و7 ملايين جنيه لإنهاء صفقة سامي.. والمقاصة يطلب بركات.
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