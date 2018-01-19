واشنطن - رويترز

حثت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا يوم الخميس على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين بسوريا ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة.

وردًا على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة مسلحين أكراد في عفرين قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي “سندعو… الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع… لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم (داعش)”.