نيويورك - رويترز

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة يوم الخميس متأثرة بخسائر للأسهم الصناعية والقطاعات السريعة التأثر بتحركات أسعار الفائدة غطت على مكاسب محدودة لأسهم التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 97.84 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 26017.81 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.53 نقطة، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 2798.03 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 2.23 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7296.05 نقطة.