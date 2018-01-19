ساندهيرست (إنجلترا) - رويترز

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بقوة العلاقات الفرنسية البريطانية على الرغم من انسحاب الأخيرة من الإتحاد الأوروبي لكنه أكد أنه لن يسمح للقطاع المالي البريطاني بأن يكون له امتيازات في دخول السوق الأوروبية الموحدة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي “لدي مطلب واحد وهو أن يتم الحفاظ على السوق الموحدة. إنها واحدة من المبادئ الأساسية للإتحاد الأوروبي”.

وأضاف “الأمر الآن بيد الجانب البريطاني. لا يمكن أن تكون هناك امتيازات لدخول السوق الموحدة التي تشمل الخدمات المالية”.